Son dakika... Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 karayolu Kümbetli Köyü kavşağında Ömer Ö. idaresindeki 60 EJ 189 plakalı Toyota marka otomobillin, İlker G. İdaresindeki 60 NV 676 kamyona arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken araç içinde sıkışan sürücüye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sürücü araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nursel Ö. isenErbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.