Son dakika! Otomobil kanala uçtu, sürücü kazayı ucuz atlattı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala uçan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Alınan bilgiye göre, Berdan Barajı mesire alanına giden Mertcan Şimşek (24) kullandığı 01 ADG 614 plakalı otomobili ile dönüş yolunda DSİ sulama kanalına uçtu. Sürücü kazayı hafif yaralı şekilde atlatırken olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN