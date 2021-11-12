Son Dakika | Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti (2)
12.11.2021 14:12
Son dakika haberi... TOPRAĞA VERİLDİGiresun'un Tirebolu ilçesinde menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni İrem Nur Ayhan için kent merkezinde Çınarlar Mahallesi'ndeki Çınarlar Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Giresun'un Tirebolu ilçesinde menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni İrem Nur Ayhan için kent merkezinde Çınarlar Mahallesi'ndeki Çınarlar Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. İrem Nur Ayhan'ın babası Raşit Ayhan ile annesi Elif Evren Gökçe'nin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenliklioğlu ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. İrem Nur Ayhan'ın tabutuna genç yaşta öldüğü için gelinlik serildi.İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Samanlıkkıranı Mahallesi'nde toprağa verildi.
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