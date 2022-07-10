Son dakika! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

10.07.2022 13:59
Son dakika! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ferman yönetimindeki 34 DVV 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Ferman ile yanındaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde ambulans bekleyen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Ferman doktorların tüm çabası9n karşın kurtarılamadı. Mehmet Ferman'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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