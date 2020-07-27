Son Dakika: Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika: Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Kazada yaralananların ambulansla hastaneye getirilmesi Yaralıların ambulanstan indirilerek acile alınması Hastane önü ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
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27.07.2020 21:02:02. #1.13#
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