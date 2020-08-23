Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı

SİVAS - Sivas'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. M.T idaresindeki 29 LN 925 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Burak Dülek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ters dönen araç içerisin de bulunan sürücü ile U.D., ve G.C. yaralandı. Yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Dülek'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.