Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

09.07.2022 15:27
Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Son dakika haberi: Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa 'Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli' 'Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli'
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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