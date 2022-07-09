Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde inceleme yaptı.

'Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli'

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

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