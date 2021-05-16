Milli otomobil sporcuları Salih Yoluç ve Cem Bölükbaşı, Red Bull Ring yarışında podyuma çıktı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Salih Yoluç ve Cem Bölükbaşı, FIA Avrupa LeMans Serisi'nin (ELMS) ikinci ayağı olan 4 saatlik Red Bull Ring yarışında kategorilerinde ikinciliği elde etti.

Racing Team Turkey adına yarışan Salih Yoluç, İrlandalı Charlie Eastwood ve Amerikalı Logan Sargeant ile LMP2 Pro/Am kategorisinde ilk sırada başladıkları yarışı ikinci sırada bitirdi.

Cem Bölükbaşı da ilk ELMS deneyiminde İtalyan Andrea Dromedari ve Hollandalı Joey Alders ile LMP3 kategorisinde sadece 0.1 saniye farkla ikinci oldu.