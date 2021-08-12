Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, araziye uçan otomobildeki Ahmet Caymaz (41) hayatını kaybetti, sürücü Erkan Tek (28) ise yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, araziye uçan otomobildeki Ahmet Caymaz (41) hayatını kaybetti, sürücü Erkan Tek (28) ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi, Karalar Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Erkan Tek yönetimindeki 66 LS 661 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkıp taklalar atan araç, araziye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Caymaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



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