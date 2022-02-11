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Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

11.02.2022 19:35
Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen toplam 34 bin 800 ABD doları ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen toplam 34 bin 800 ABD doları ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye yüklü miktarda sahte ABD doları getirilerek, piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ilçe girişlerinde önlem alan polis, şüpheliler E.T. ve M.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobili durdu. Otomobildeki aramada 348 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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