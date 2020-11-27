Son dakika: Otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika: Otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi
27.11.2020 14:08
Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunun 40'ncı kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında, plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Tüfeklere el koyulurken, jandarma sürücüyü gözaltına aldı.
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