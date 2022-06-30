Son Dakika | Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Aydın- İzmir Otoyolunda uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş halde 75 kilo skunk maddesi, 1 tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi. Otomobilde bulunan Buruş Yarba (21), Umut Murtay (21) ve Seymen Topçu (20), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

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