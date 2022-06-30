Son Dakika | Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

30.06.2022 20:03
Son Dakika | Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 75 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 75 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Aydın- İzmir Otoyolunda uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş halde 75 kilo skunk maddesi, 1 tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi. Otomobilde bulunan Buruş Yarba (21), Umut Murtay (21) ve Seymen Topçu (20), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

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