Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı - Son Dakika
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Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı

22.03.2022 10:59

ANKARA'da, satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürerek yüksek fiyattan satan, ayrıca vatandaşlara yüzde 20-40 arasında değişen oranda faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürerek yüksek fiyattan satan, ayrıca vatandaşlara yüzde 20-40 arasında değişen oranda faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında oto tamircilerinin de bulunduğu şüphelilerin, otomobillerin kilometresini düşürüp yüksek fiyattan sattığı ve bu yolla vatandaşları mağdur ettikleri bilgisine ulaştı. Yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası liderliğini H.İ.'nin yaptığı 'İleriler' adlı suç örgütünün, 13 paravan şirket kurduğu, kurumsal siteler üzerinden kilometresi 200 bin ile 700 bin arasında değişen araçları satın aldıkları belirlendi. Bu araçların örgüt üyeleri ile birlikte hareket eden oto elektrik ustaları tarafından dijital aksamına müdahaleyle kilometrelerinin 70 bin ile 90 bin arasına indirildiği ve internet üzerinden yüksek fiyata satılarak vatandaşların mağdur edildiği saptandı. Örgüt üyelerinin bu yöntemle 211 aracın kilometresini düşürerek sattığı belirlendi.

200 KİŞİYİ BORÇLANDIRDILAR

Ayrıca örgüt üyelerinin, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 20-40 arasında değişen oranda faiz karşılığı borç para verdikleri, ödeme güçlüğü çekenleri ailelerine zarar vermekle tehdit edip, boş senet aldıkları, evlerine ve araçlarına ipotek koydurdukları belirlendi. Bu yöntemle 200 kişiyi borçlandırdıkları, baskı kurarak şikayetçi olmalarını engelledikleri tespit edildi. Suç örgütünün 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 13 milyon TL haksız kazanç sağladığı saptandı.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonrası, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'yağma', 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği belirlenen 35 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Altındağ, Mamak, Keçiören, Çankaya, Gölbaşı, Pursaklar ilçelerinde bulunan 40 adrese yönelik operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı tabanca, 33 mermi, tefecilik hesaplarının tutulduğu 9 not defteri ve ajanda, mağdurlara ait 40 adet senet, 12 post cihazı ve 65 adet araç satış sözleşmesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı
Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı
Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı - Son Dakika
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