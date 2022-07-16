Polis ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı olayda yaralı gencin beraberindeki 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hastanede tedavi altına alınan Onur K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Malatya, Orduzu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.