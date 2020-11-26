Son dakika! Otomobilden hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Otomobilden hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı
26.11.2020 15:05
Son dakika haberi: GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
Nizip'te, park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı parmak izi incelemesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli belirlendi. İsmi açıklanmayan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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