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Son dakika haberleri! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

10.11.2021 15:53

Son dakika haber: ÇORUM'da, park halindeki otomobile çarpıp, alev alan motosikletin sürücüsü Yasin Karabıyık (23), hayatını kaybetti.

ÇORUM'da, park halindeki otomobile çarpıp, alev alan motosikletin sürücüsü Yasin Karabıyık (23), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yasin Karabıyık'ın kullandığı motoksiklet, kontrolünden çıkıp, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Karabıyık, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yapıp Karabıyık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karabıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobile çarpan ve sürücünün savrulduğu motosikletin alev aldığı anlar yer aldı.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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