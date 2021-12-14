Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Caddesi'nde Aynur K. İdaresindeki 16 KPA 68 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yapan 16 APV 769 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih Ç. (39), motosikletten düşerek yaralandı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün düşerek yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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