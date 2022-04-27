Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı

27.04.2022 18:07
Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosikletli kurye önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca, refüjde bulunan tabelaya çarptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosikletli kurye önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca, refüjde bulunan tabelaya çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Kemer Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FCA 302 plakalı motosiklet sürücüsü kurye, Kemer Kavşağı'na geldiği sırada 09 AEV 953 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Bir anda motosikletin dengesini kaybeden sürücü, orta refüjde bulunan tabelaya çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Efeler'de Sağlık Paneli Efeler'de Sağlık Paneli (VİDEO-GRAFİK) Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor (VİDEO-GRAFİK) Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor

Efeler, Aydın, Kemer, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:01 Altının kilogram fiyatı 905 bin liraya düştü!
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 18:16:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement