Son dakika... Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada - Son Dakika

Otomobilin, köpekleri ezdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hayvan Hakları Federasyonu 'nun (HAYTAP) sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere, tepki yağdı. HAYTAP'ın şikayeti üzerine otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada