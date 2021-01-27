Son Dakika | Otomobilin ağacı söküp karşı şeride geçerek başka bir araca çarptığı kaza kamera

MERSİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağacı söküp karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi 3'üncü Çevreyolu'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 CVK 01 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp refüjdeki ağacı yerinden sökerek karşı şeride geçip 06 TDB 81 plakalı otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.