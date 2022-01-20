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Son dakika! Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık laptop çaldılar, kaza yapınca araçlarını bırakıp kaçtılar - Son Dakika

Son dakika! Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık laptop çaldılar, kaza yapınca araçlarını bırakıp kaçtılar

20.01.2022 00:53

Gelen son dakika haberine göre - Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık laptop çaldılar, kaza yapınca araçlarını bırakıp kaçtılar Polisin 30 dakikalık takibi hırsızların kaza yapmasıyla son buldu Çalışır halde bıraktıkları araçtan inip makilik alanda izlerini kaybettiren biri kadın 3 şüpheliyi, polis her yerde arıyor...

- Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık laptop çaldılar, kaza yapınca araçlarını bırakıp kaçtılar

Polisin 30 dakikalık takibi hırsızların kaza yapmasıyla son buldu

Çalışır halde bıraktıkları araçtan inip makilik alanda izlerini kaybettiren biri kadın 3 şüpheliyi, polis her yerde arıyor

ANTALYA - Antalya'da bir aracın ön camını kırarak içerisinden yaklaşık 30 bin lira değerindeki laptop çalan biri kadın 3 şüpheli, polisi peşinde yaklaşık yarım saat sürükledi. Kovalamaca esnasında bir ticari taksiye de çarpan şüpheliler, köşeye sıkışınca araçlarını çalışır vaziyette bırakıp çaldıkları laptopu da yanlarına alarak izlerini kaybettirdi.

Polisi alarma geçiren kovalamaca Aksu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir aracın camını kırarak içerisinden laptop çalan şüpheliler, 03 ADA 340 plakalı hafif ticari araca binerek olay yerinden ayrıldı. Durumun polise bildirilmesinin ardından çevrede araştırma yapan ekipler, Muratpaşa sınırları içerisinde denk geldikleri aracı durdurmak istedi. İçerisinde biri kadın 3 şüphelinin bulunduğu araçtakiler, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Kaçarken taksiye çarptılar

Muratpaşa ve Aksu ilçe sınırları içerisinde cadde ve sokak aralarına giren araç, çok sayıda polis ekibinden peşinden sürükledi. Araç, yol kenarında bekleme haldeki bir ticari taksiye de çarptı. Kaçmaya devam eden araçtakiler, son olarak Altıntaş Mahallesi Karaarslan Caddesi üzerinde köşeye sıkıştı. Şüpheliler, çalışır vaziyette bıraktıkları araçtan inip makilik alana kaçarak izlerini kaybettirdi.

"Yanımdan geçerken arabama vurdu"

Şüphelilerin kaçarken aracına çarptığı taksici Tufan Baran, "Burada bekliyordum. Aracın birisinin arkasında 5-6 ekip vardı. Polis kovaladığı sırada yanımızdan geçerken aracıma vurdu. Arabada yolcu da vardı. Aracımda maddi hasar oluştu" dedi.

Laptopu yanlarında götürmüşler

Polis, makilik alanda şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Araçta yapılan aramada çalındığı ileri sürülen laptopa rastlanmazken, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin de incelediği araçta, plakadaki 3 rakamını daha önce bantla 8'e çevrildiği de anlaşıldı. Şüphelilerden kadın olanının ise kaçarken yere düşürdüğü tüylü hırka dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından araç, polis otoparkına çekildi.

Ekiplerin, şüphelileri bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Son dakika! Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık laptop çaldılar, kaza yapınca araçlarını bırakıp kaçtılar
Son dakika! Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık laptop çaldılar, kaza yapınca araçlarını bırakıp kaçtılar
Son dakika! Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık laptop çaldılar, kaza yapınca araçlarını bırakıp kaçtılar

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Antalya, Tragger, Laptop, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık laptop çaldılar, kaza yapınca araçlarını bırakıp kaçtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık laptop çaldılar, kaza yapınca araçlarını bırakıp kaçtılar - Son Dakika
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