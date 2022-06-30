Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi böyle kurtarıldı

30.06.2022 13:36

Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi böyle kurtarıldıNEVŞEHİR Nevşehir'de otomobilin çamurluğuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi böyle kurtarıldı

NEVŞEHİR Nevşehir'de otomobilin çamurluğuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre 2000 Evler Mahallesi Üniversite kavşağında park halinde bulunan Bilal Yolbaşı'na ait otomobilin çamurluğuna kedi sıkıştı. Otomobiliyle yaklaşık 8 kilometre yol giden Yolbaşı, çamurluktan gelen sesleri duyunca aracını kontrol etti. Çamurluğuna kedinin sıkıştığını fark eden Yolbaşı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda, çamurluğa sıkışan kedi kurtarılırken, ekipler sıkışan kediyi tanıdı.

Aynı kedinin daha önce de başka bir araçta sıkıştığı ve itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika
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