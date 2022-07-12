Son Dakika | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son Dakika | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ

12.07.2022 14:45

Son dakika haberlerine göre SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki Hikmet Tepe (62) yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki Hikmet Tepe (62) yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Kırkpınar Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca'ya giden M.Ç. idaresindeki 34 JA 065 plakalı otomobil, Hikmet Tepe'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tepe, yere savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tepe, burada hayatını kaybetti. Otomobil sürücü M.Ç.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Hikmet Tepe, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
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