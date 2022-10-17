Olay, Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi'nde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi M. (76) idaresindeki otomobil yaya Seda Aleyna Sinecek'e (25) çarptı. Kazada ağır yaralanan 1 çocuk annesi Sinecek, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da kendisini terk eden eşine 'Elveda hayat' başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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