Son Dakika | Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

17.10.2022 17:12
Son Dakika | Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber... Samsun'da otomobilin çarptığı genç kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin çarptığı genç kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi'nde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi M. (76) idaresindeki otomobil yaya Seda Aleyna Sinecek'e (25) çarptı. Kazada ağır yaralanan 1 çocuk annesi Sinecek, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da kendisini terk eden eşine 'Elveda hayat' başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti Samsun'da kendisini terk eden eşine 'Elveda hayat' başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti Öğrenciler gıda israfına dikkat çekmek için bayat ekmekten pizza yaptı Öğrenciler gıda israfına dikkat çekmek için bayat ekmekten pizza yaptı İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar
Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 23:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement