Son Dakika | Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı genç kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi'nde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi M. (76) idaresindeki otomobil yaya Seda Aleyna Sinecek'e (25) çarptı. Kazada ağır yaralanan 1 çocuk annesi Sinecek, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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