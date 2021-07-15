Son dakika... Otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 47 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar-İscehisar karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Karaman (47) isimli kadına Oktay Y., (25) 03 ACR 793 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın yol kenarındaki refüje düştü. Ardından sürücü ve çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen salık ekipleri yaptıkları incelemelerde Karaman'ın öldüğünü tespit etti. Karaman'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay sonrası Oktay Y., ise ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.

Kazanın ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR