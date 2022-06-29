Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde- Kayseri karayolu Hüyük mevkiinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 VP 282 plakalı otomobil Suriye uyruklu Sellum Neşmi yönetimindeki motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Sellum Neşmi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kayseri, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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