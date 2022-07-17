Son dakika... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

17.07.2022 11:07
Son dakika... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Emin Görür (58), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Emin Görür (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı Seydişehir- Konya kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Nuri T.  yönetimindeki 42 AAJ 291 plakalı otomobil, Mehmet Emin Görür'ün kullandığı  42 ADF 975 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve başında kask bulunmayan motosiklet sürücü Görür, bariyerlere çarptı. Kanlar içinde kalan Görür, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Nuri T., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Konya'da dinlenme tesisinde yangın (2) Son dakika haberleri | Konya'da dinlenme tesisinde yangın (2) Son dakika... Konya'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü Son dakika... Konya'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Kaynak: DHA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 11:14:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement