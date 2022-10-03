Son dakika haberi! OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

03.10.2022 12:44

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan gelen otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü Yunus Yılmaz (36), yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan gelen otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü Yunus Yılmaz (36), yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Ortaokul Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz'ın kullandığı 54 BV 336 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan Ali Ö. (45) yönetimindeki 16 AEG 64 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen Yılmaz, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansırken, polis soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yunus Yılmaz, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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