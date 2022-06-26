Son dakika: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

26.06.2022 10:44
Son dakika: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre komiserlik sıvana girmek için Şanlıurfa merkezden Gaziantep istikametine doğru giden Selim K.'nın kullandığı 27 KB 886 plakalı Volkswagen marka otomobil, tarlasını suladıktan sonra eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Hasan Birden'e çarptı. Ağır yaralanan şahsı aracına alan polis memuru, Suruç Devlet Hastanesine getirdi. Burada doktorların müdahale ettiği yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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