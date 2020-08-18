Son Dakika: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Mehmet Akif Mahallesi Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 42 AFL 089 plakalı Ford marka otomobil, hastane istikametinden şehir merkezine doğru gittiği sırada yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya Hanife S'ye çarptı. Kazada Hanife S. ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobilin hemen arkasından gelen ambulanstaki sağlık görevlileri kazazedeye hemen müdahale etti. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Hanife S, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 01:28

Kaynak: İHA

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