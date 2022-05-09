Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

09.05.2022 08:04

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Altgeçidine yakın tarafta meydana geldi. İddiaya göre, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan askeri araç yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na çarptı. Yerde hareketsiz yatan Dizdaroğlu'nu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise Turhan Dizdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Turhan Dizdaroğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Balçova yönünden Konak istikametine olan yol, kaza nedeniyle tek şeride düşerken, trafik durma noktasına geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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