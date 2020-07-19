Son dakika... Otomobilin duvara çarpmasıyla yaralanan 2 kişi, hastanede öldü - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilde ağır yaralanan sürücü Bünyamin Aksoy (36) ile Ömer Bahçin (38) hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 00.30 sularında Baştepe köyünde meydana geldi. Bünyamin Aksoy yönetimindeki 03 SH 991 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada otomobilde sıkışan Bünyamin Aksoy ve Ömer Bahçin yaralandı.Sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bünyamin Aksoy ve Ömer Bahçin müdahaleye rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

- Afyonkarahisar