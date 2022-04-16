Son dakika haberi! OTOMOBİLİN İÇİNDE SİLAHLA OYNARKEN DAVULCU ARKADAŞINI SIRTINDA VURDU - Son Dakika
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Son dakika haberi! OTOMOBİLİN İÇİNDE SİLAHLA OYNARKEN DAVULCU ARKADAŞINI SIRTINDA VURDU

16.04.2022 12:07

Gelen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de ramazan davulcusu olan M.U., sahur vakti arkadaşlarıyla bir otomobilde silahla oynarken vuruldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de ramazan davulcusu olan M.U., sahur vakti arkadaşlarıyla bir otomobilde silahla oynarken vuruldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor

Olay, önceki gün Küçükçekmece Helvacı Sokak'ta saat 05.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, davulcu M.U.(27) ve arkadaşları M.U., U.U. ve M.İ. ile birlikte aynı araçta ilerliyordu. Bu sırada arka koltukta bulunan M.İ., ruhsatsız silahıyla oynamaya başladı. Silah ateş alınca aracın ön tarafında oturan davulcu M.U. sırtından vuruldu. Olay gününe ilişkin ifade veren M.U. ve U.U., davulcu arkadaşlarının yanlışlıkla vurulduğunu belirtti. M.U. ve U.U. savcılıkça serbest bırakılırken M.İ.'yi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince otomobilde yapılan incelemelerde araç içerisinde ruhsatsız tabanca ve 4 adet kovan bulundu. Ayrıca mermilerin araç içerisine saplandığı tespit edildi. Olayda yaralanan M.U.'nun kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi! OTOMOBİLİN İÇİNDE SİLAHLA OYNARKEN DAVULCU ARKADAŞINI SIRTINDA VURDU
Son dakika haberi! OTOMOBİLİN İÇİNDE SİLAHLA OYNARKEN DAVULCU ARKADAŞINI SIRTINDA VURDU
Son dakika haberi! OTOMOBİLİN İÇİNDE SİLAHLA OYNARKEN DAVULCU ARKADAŞINI SIRTINDA VURDU

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Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU Son dakika 3. sayfa: Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu Son dakika 3. sayfa: Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! OTOMOBİLİN İÇİNDE SİLAHLA OYNARKEN DAVULCU ARKADAŞINI SIRTINDA VURDU - Son Dakika


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