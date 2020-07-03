Son dakika... Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına ve dükkan camına çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika... Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına ve dükkan camına çarptığı anlar kamerada

Son dakika habere göre Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına ve dükkan camına çarptığı anlar kameradaMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen kadına ardından dükkanın camına ve duvarına çarptı.

Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına ve dükkan camına çarptığı anlar kamerada

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen kadına ardından dükkanın camına ve duvarına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Altay Mahallesi Yedi Eylül yolunda meydana gelen kazada, iddiaya göre, Kadir İzgü'nün (19) kullandığı 45 AEV 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayten Öztürk'e (42) çarptı. Otomobil ardından bir iş yerinin camına ve duvarına çarptı. Kazada Ayten Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öztürk ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırımda yürüyen Ayten Öztürk'e ardından dükkanın can ve duvarına çarptığı anlar yer alıyor.

Ayten Öztürk, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına ve dükkan camına çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

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