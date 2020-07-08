Son dakika! Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yıldırım Mahallesi, Alankuyu Sokak'ta park halindeki 06 SG 165 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar araç sürücüsünü uyardı. Kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca da itfaiye ekibini aradılar. Gelen ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla yavru kedi kurtarıldı. Yavru, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı. Araç sahibi Ali Derbent, "Demek ki duyarlı komşularımız var, beni uyardılar. Biz de itfaiyeden yardım istedik, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederim" dedi.