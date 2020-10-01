Son dakika! Otomobilin sel sularında sürüklendiği anlar kamerada - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün şiddetli sağanak sırasında park halindeki otomobil, sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Göller Yaylası'nda dün etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, sele neden oldu. Bu sırada park halindeki otomobil, sel sularına kapıldı. Sel sularında sürüklenen otomobil, cep telefonuyla görüntülendi. Yağışın son bulmasıyla sular çekilirken, hayat yeniden normale döndü.