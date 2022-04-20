Son dakika haber! OTOMOBİLİN STOP LAMBASINA UYUŞTURUCU GİZLEYEN SÜRÜCÜYE GÖZALTI - Son Dakika

KAYSERİ'de, otomobilin stop lambasının içine uyuşturucu gizleyen sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.?nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. M.A.?nın kullandığı otomobil kent merkezinde polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada stop lambasının içine gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirildi. M.A., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.