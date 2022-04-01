Son dakika... Otomobilinde ölü olarak bulundu, kardeşinin feryatları yürek burktu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Otomobilinde ölü olarak bulundu, kardeşinin feryatları yürek burktu

01.04.2022 16:22

Son dakika 3. sayfa haberi... Otomobilinde ölü olarak bulundu, kardeşinin feryatları yürek burktu Yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi otomobilin içerisinde silahla başından vurulmuş halde bulunurken, olay yerine gelen şahsın yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi.

Otomobilinde ölü olarak bulundu, kardeşinin feryatları yürek burktu

Yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi otomobilin içerisinde silahla başından vurulmuş halde bulunurken, olay yerine gelen şahsın yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi.

Olay, Ata Mahallesi Ata Bulvarı üzerindeki bir arazide 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar arazi içerisinde uzun süredir park halinde olan 09 U 7293 plakalı otomobil içerisinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde isminin M.A.olduğu öğrenilen şahsın pompalı tüfekle intihar etmiş olduğunu belirledi.

Sinir krizi geçiren ailesini polis ekipleri sakinleştirdi

Haber alır almaz olay yerine gelen şahsın babası ve kız kardeşi sinir krizi geçirirken, M.A.'nın yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. M.A.'nın İzmir'de bir kurumda işçi olarak çalıştığı, Aydın'da ailesinin yanına izne geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından M.A.'nın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... Otomobilinde ölü olarak bulundu, kardeşinin feryatları yürek burktu
Son dakika... Otomobilinde ölü olarak bulundu, kardeşinin feryatları yürek burktu
Son dakika... Otomobilinde ölü olarak bulundu, kardeşinin feryatları yürek burktu

YORUMLAR
500
İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti! İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti! Aydın'da yaşlı adam asılı halde bulundu Aydın'da yaşlı adam asılı halde bulundu Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı

Efeler, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Otomobilinde ölü olarak bulundu, kardeşinin feryatları yürek burktu - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Otomobilinde ölü olarak bulundu, kardeşinin feryatları yürek burktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement