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Son dakika... Otomobiliyle çarptığı 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Otomobiliyle çarptığı 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

30.09.2021 16:45
Son dakika... Otomobiliyle çarptığı 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberi: Üsküdar'da yolda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarparak ölümlerine neden olmaktan tutuklanan sürücü cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da yolda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarparak ölümlerine neden olmaktan tutuklanan sürücü cezaevine gönderildi. Şüpheli aracın freninin tutmadığını söyleyerek, "Aracı durduramadım. Oğlum çığlık atmaya başladı. El frenini kaldıramadım, kilitlenmişti. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi.

Üsküdar'da 29 Eylül günü akşam saatlerinde 9 yaşındaki oğlunun da bulunduğu aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen Melike K. (14) ve Muhterem Ç.'ye (43) çarparak ölümlerine neden olduğu iddia edilen T.E. (41) isimli kadın gözaltına alınmıştı. T.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. T.E. savcılıktaki sorgusunda, aracın arka koltuğunda oturan 9 yaşındaki oğlu ile seyir halinde olduğunu anlatarak, "Sitenin giriş kısmı yolda ilerlemiş olduğum istikamete doğru sağ tarafta bulunmaktadır ve rampadır. İkametimin bulunduğu siteye girmek amacıyla aracımı yavaşlatmak için frene bastım. Ancak freninin tutmadığını hissettim. Bu esnada hızlı değildim ama bulunduğumuz yer yokuş aşağı olduğu için aracım kendiliğinden hızlanmaya başladı ve devamlı surette frene bastım. Lakin aracın ayak freni tutmadığı gibi çekmiş olduğum el freni de tutmadı. Gitmiş olduğum yol asfalt yol olmasına rağmen bu esnada aracımın titrediğini hissettim. El ve ayak freninin tutmaması üzerine ve yokuş aşağı arabanın hızlanması nedeniyle aracımı durduramadım ve yaşanan olay meydana geldi. Çarpmış olduğum insanları ve araçları hatırlamıyorum. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli T.E., "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Aracı durduramadım, oğlum çığlık atmaya başladı"

Hakimlikteki sorgusunda da siteye giriş yapmak için hızını kesmek amacıyla frene bastığını ancak frenin tutmadığını söyleyen T.E., "O sırada araç siteyi geçti. Siteyi geçtikten sonra olan kısım daha dik bir yokuş olduğu için araç daha da hız kazandı. Aracı durduramadım. Oğlum çığlık atmaya başladı. El frenini kaldıramadım, kilitlenmişti. Etrafta insanlar olduğu için direksiyonu çok döndürmek istemedim. Dümdüz şekilde gittik ancak hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda 2 kişi yerde yatıyordu" diye konuştu.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, verilmesi beklenen ceza ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını gerekçe göstererek şüpheli T.E.'nin tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL

Son dakika... Otomobiliyle çarptığı 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Son dakika... Otomobiliyle çarptığı 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Son dakika... Otomobiliyle çarptığı 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Anadolu Adliyesi, Tragger, Üsküdar, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Otomobiliyle çarptığı 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika


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