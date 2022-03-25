Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

25.03.2022 21:15

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvercinlik Mahallesi'nden Bodrum ilçe merkezi istikametine giden N.M. (25) idaresindeki 48 AFP 773 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen F.C.U. (38) yönetimindeki 48 ACV 953 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce ileri savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin kontrolden çıkarak motosiklete çarptığı anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Eren Ayhan/ İHA)

Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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