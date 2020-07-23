Son dakika! Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beydeğirmeni Mahallesi D-750 yolunda meydana geldi. Selçuk Doğan (40) yönetimindeki 33 PAZ 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, Lokma Aksu'nun (39) kullandığı 33 NZ 783 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Doğan ve kamyonetteki İlyas Tokak (35), Abdurrahman Balkaya (54), Edip Erol (44), Mustafa Tokak (42) ile Abdulkadir Göçük (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.