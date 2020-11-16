- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

16.11.2020 15:07

Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da feci kaza Adıyaman-Kahta Karayolunda üzerinde iki otomobilin dönüş yapan tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da feci kaza

ADIYAMAN - Adıyaman- Kahta Karayolunda üzerinde iki otomobilin dönüş yapan tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu 10. Kilometrede dönüş yapan Hacı Abuzer B., idaresindeki 02 LF 922 plakalı tırın dorsesine Mustafa A., idaresindeki 06 GA 3789 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Erhan Zelyurt idaresindeki 44 FS 470 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Meydana gelen feci kazada hurda yığınına dönen otomobillerde sıkışan sürücülerden Mustafa A., Erhan Zelyurt ve yanında yolcu olarak bulunan Gökhan T., itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücülerden Mustafa A., Erhan Zelyurt ile otomobilde bulunan Gökhan T., Gülden U, Gülşen G., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erhan Zelyurt yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurda yığınına dönen her iki otomobil ile tır, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman, Otomobil, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti "Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi Oğluna "Annenizin yanına gidiyorum" mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor
Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum         
15:06
Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı         
14:58
Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu         
14:35
Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı         
14:19
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı         
13:50
Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık         
13:31
iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu         
13:01
Meksika'da selde mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı duygusal anlara yol açtı Meksika'da selde mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı duygusal anlara yol açtı         
12:45
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu         
12:16
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
"Bu cami benim" diyen kadının yaptıkları yüzünden camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü         
12:07
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia         
11:05
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 15:25:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei