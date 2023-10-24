Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi.
Yapılan zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi 8,50 TL'den 15 liraya çıkartıldı. Zam oranı ise yüzde 76,5 oldu.
Çanakkale Köprüsü'nde otomobillerin geçiş ücreti yüzde 47,5 zamlandı. Ücret 200 liradan 295 liraya çıkarıldı.
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise yüzde 52,5 zamlandı. Ücret 190 TL'den 290 TL'ye çıktı.
Ankara- Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti yüzde 50 zamlanarak 140 TL'den 210 TL'ye çıktı. Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) otomobil geçiş ücreti yüzde 46 zamlanarak 280 TL'den 410 TL'ye yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Otoyol ve köprü ücretlerine zam! İşte araç tipine göre yeni tarife - Son Dakika