Otoyolda mantar satan çocukların yağmur altında ekmek parası mücadelesi - Son Dakika

Otoyolda mantar satan çocukların yağmur altında ekmek parası mücadelesi

ERZURUM - Erzurum'da otoyol üzerinde mantar satan çocuklar ekmek parası kazanabilmek için yağmur altında mücadele ediyor.

Erzurum-Ağrı karayolu üzerinde yağmur altında mantar satan çocuklar para kazanabilmek için mücadele ediyor. Merkez Yakutiye İlçesine bağlı Nene Hatun Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşında ki iki arkadaş Yunus Emre ve Zeyid köylerinde ki dağlardan topladıkları mantarları otoyol üzerinde satarak cep harçlıklarını çıkartıyor.

Babalarının çalışmadığı için bu yolu tercih ettiklerini söyleyen çocuklar sağanak yağış altında sırıl sıklam olsalar da vazgeçmiyorlar.

Mantarların alıcısının çok fazla olmadığını söyleyen minikler, almak isteyen vatandaşların da yoldan geçerken durduklarını ama çok az parayla satın almak istediklerini belirtti. Öte yandan yağan yağmurun etkisiyle üşüyen miniklerin tek isteği ise uzaktan eğitim dersleri için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan tablet istedi.