Son dakika: Öyle bir bitkisel karışım hazırladı ki...Gribe 48 saat süre verdi - Son Dakika

Öyle bir bitkisel karışım hazırladı ki...Gribe 48 saat süre verdi

Kış kapıya dayandı, vatandaş soluğu aktarda aldı

BURSA - Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, kışın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların soluğu aktarlarda aldığını söyledi.

Grip için özel karışım yapan Özdemir, bu karışımı kullanan griplilerin 48 saat sonra bir şeyi kalmayacağını belirtti. Korona virüsün ortaya çıkmasının ardından bu yıl kış öncesi aktara giden vatandaşlar geçen yıla nazaran yüzde 50 arttı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ve gripten kurtulmak isteyen vatandaşlar aktarların hazırladığı özel karışımlara büyük ilgi gösteriyor. Bu karışımlar vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirirken bu karışımları kullanan vatandaşlar kışı daha rahat geçirdiğini belirtiyor.

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, yaklaşan kış öncesi bağışıklık sistemini güçlendiren özel bir kaşım hazırladığı hazırladı. Karışımla gribe 48 saat mühlet verdi. 10 çeşit bitkisel üründen hazırlanan karışım büyük ilgi görüyor.

Bu yıl aktarlara geçen yıla nazaran rağbetin geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla olduğunu ifade eden Halit Özdemir, "İnsanlar bağışıklık sistemini ve vücut direncini daha yüksek tutabilmek için bitkisel ürünlere yöneldiler kışı ayının da gelmesiyle birlikte işlerimizde geçen yıla oranla yüzde elli artış var sattığımız ürünlerin büyük çoğunluğu bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler bende bağışıklık sistemini güçlendirici ve gribe iyi gelen 10 çeşit ürünü karıştırarak hazırlığım bir karışım var büyük ilgi görüyor bu karışımla gribe 48 saat veriyorum. Bu bitkisel ürünler ilaç değildir takviye edici gıdalardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir" dedi.