Son dakika: OYNARKEN İKİ BACAĞI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika: OYNARKEN İKİ BACAĞI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

09.04.2022 09:35

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da parkta oynarken iki dizi kaydırağın demir parmaklıklara sıkışan 3,5 yaşındaki Defne Karekök'ü itfaiye kurtardı.

ANTALYA'da parkta oynarken iki dizi kaydırağın demir parmaklıklara sıkışan 3,5 yaşındaki Defne Karekök'ü itfaiye kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilen Defte, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray mahallesindeki Büklüdere Parkı'nda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Anneannesi Serpil Akan ile birlikte çocuk parkına gelen Defne Karekök'ün iki dizi kaydırağın demir parmaklıkları arasına girerek sıkıştı. Acıdığı için gözyaşı döken Defne için Serpil Akan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından adrese kısa süre içinde sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çocuğun ayağının sıkıştığı bölümleri aparat ile açmak suretiyle sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Defne Karakök'ün ayaklarında ciddi bir durum olmadığı belirtildi. Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Defne Karakök, annesi Serpil Akan ile birlikte evine gitmek üzere ayrıldı. Torununu gezdirmek için parka geldiğini belirten Akan, "Bir anda nasıl oldu anlamadık. Biz de arayıp yardım istedik. Ekipler kurtardı" dedi.

Son dakika: OYNARKEN İKİ BACAĞI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika: OYNARKEN İKİ BACAĞI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika: OYNARKEN İKİ BACAĞI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

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Muratpaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: OYNARKEN İKİ BACAĞI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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