Son dakika... Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta oynayan çocukların, polis aracının siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu arkasında bulunan parkta oyun oynadı. Çocuklar koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekibinin gelmesiyle hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Çocukların siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Çocukların kaçış anı kameralara yansırken, ağaca çıkan iki çocuk polisi görünce ağaçtan atlayarak kaçmaya çalıştı.