Son dakika... Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika
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Son dakika... Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı

12.04.2022 16:31

Son dakika haberi... Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı Bitlis Emniyet Müdürlüğünce bir otobüs ve bir otomobilde yapılan aramada 504 gramı oyuncak ayının içinde olmak üzere 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi.

Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğünce bir otobüs ve bir otomobilde yapılan aramada 504 gramı oyuncak ayının içinde olmak üzere 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yol kontrol noktasında aranan yolcu otobüsü ile otomobilde 1 kilo 524 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerimizce durdurulan iki araç içerisinde yapılan aramada, 504 gramı oyuncak ayı içinde olmak üzere toplamda 1 kilo 524 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili K.G. ve M.T. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Son dakika... Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı
Son dakika... Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı
Son dakika... Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı

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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika


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