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Son Dakika | Oyuncak silahla soygunu çocukların çığlığı engelledi - Son Dakika

Son Dakika | Oyuncak silahla soygunu çocukların çığlığı engelledi

19.01.2022 14:35

Edinilen son dakika haberine göre Oyuncak silahla soygunu çocukların çığlığı engellediİSTANBUL İstanbul Bayrampaşa'da tanınmamak için kar maskesi takan bir şüpheli, oyuncak tabancayla akrabasının evini soymak isterken evdeki çocukların çığlıklarıyla olay yerinden kaçtı.

Oyuncak silahla soygunu çocukların çığlığı engelledi

İSTANBUL İstanbul Bayrampaşa'da tanınmamak için kar maskesi takan bir şüpheli, oyuncak tabancayla akrabasının evini soymak isterken evdeki çocukların çığlıklarıyla olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli kişiyi akbil bilgilerinden yakalayarak gözaltına alındı.

Olay, 14 Ocak saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesinde bulunan bir adreste gerçekleşti. İddialara göre, kar maskeli bir şüpheli evin ziline basarak kapının açılmasını bekledi. Ev sahibi. A.Ü.'nün kapıyı açmasıyla bir anda içeri dalan şüpheli kadının başına silah dayadı. Üzerinde "Paraları ve altınları ver" yazan kağıdı gösterdi. Evdeki durumu gören çocuklar bir anda çığlık atmaya başlayınca şüpheli panikleyerek olay yerinden kaçtı.

Akbil bilgilerinden tespit edildi

İhbar üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler A.Ü.'nün ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını seyretti. Şüphelinin kaçarken metroya bindiği tespit edildi. Akbil bilgilerinden HES koduna ulaşılan şüphelinin F.Ü. olduğu belirlendi. F.Ü. isimli şüpheli aynı zamanda evine girmeye çalıştığı A.Ü.'nün akrabası olduğu ortaya çıktı.

Silah oyuncak tabanca çıktı

Ekipler 18 Ocak tarihinde F.Ü. isimli şüpheliyi, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesinde bulunan ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Gerçekleştirilen aramalarda olayda kullanılan silahın oyuncak tabanca olduğu anlaşıldı. Kar maskesi ve olay sırasında giydiği kıyafetler de ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan F.Ü., "Nitelikli Yağma - Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçundan 19 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Son Dakika | Oyuncak silahla soygunu çocukların çığlığı engelledi
Son Dakika | Oyuncak silahla soygunu çocukların çığlığı engelledi
Son Dakika | Oyuncak silahla soygunu çocukların çığlığı engelledi

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Bayrampaşa, Silah, Ocak, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Oyuncak silahla soygunu çocukların çığlığı engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Oyuncak silahla soygunu çocukların çığlığı engelledi - Son Dakika
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