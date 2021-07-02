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Son dakika... Oyuncu Ahmet Kural'ın yeniden yargılandığı davada tanık dinlenildi - Son Dakika

Son dakika... Oyuncu Ahmet Kural'ın yeniden yargılandığı davada tanık dinlenildi

02.07.2021 13:22
Son dakika... Oyuncu Ahmet Kural'ın yeniden yargılandığı davada tanık dinlenildi, System.String[]

Son dakika haber... Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından çarptırıldığı 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından çarptırıldığı 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

???????İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Sıla Gençoğlu ve tutuksuz sanık Ahmet Kural katılmadı. Tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

Tanık Çağla Yılmaz, olay günü arkadaşının evinde gece saat 03.00-04.00 sıralarında cam kenarında sohbet ederken sesler duyduğunu anlatarak,, "Yan tarafta Ahmet Kural'ın olduğunu biliyorduk. Ahmet Kural, 'Seni öldürürüm. Dayak istiyorsun' gibi şeyler söyledi. Polisi aramayı düşündük." dedi.

Sonrasında olayı magazinde gördüklerini, vicdan azabı çektiklerini ve kendilerinin de başına böyle bir durumun gelebileceğini ifade eden Yılmaz, "Bu yüzden Instagram üzerinden Sıla'nın menajerine ulaştım. Sonra savcılıktan çağırdılar. Ezgi ile ben kimliklerimizi unuttuğumuz için sadece Zeynep'in ifadesi alındı." diye konuştu.

Sanık avukatının tanığa, 15-20 dakika boyunca ifadesinin dışında başka ses duyup duymadığını sorması üzerine tanık, "Bağrışma sesleri çok duyduk. Sıla da 'yapma' diye bağırıyordu. Bağrışma sesleri çok vardı." diye cevap verdi.

Müşteki avukatı duruşmada dinletilen tanığın ifadelerinin iddiaları doğruladığını söyleyerek mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Mahkeme, taraflara tanık ifadelerine karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

???????İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Kural'ın, "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2019'da verdiği kararında, Ahmet Kural'a "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermiş ve hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) ulaştırılmak üzere kararı veren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu.

Mahkemenin kararı, sanık Kural ve müşteki Gençoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine (İstinaf) taşınmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi istinaf başvurularının yerinde görülerek kurulan hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

Yeniden yargılamada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ahmet Kural'ın "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Ahmet Kural, İstanbul, Hakaret, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Oyuncu Ahmet Kural'ın yeniden yargılandığı davada tanık dinlenildi - Son Dakika


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